2020/09/12 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ قال المدرب الشاب عادل نعمة أن رحيل ناظم شاكر يعد خسارة كبيرة للكرة العراقية والعربية.واوضح نعمة للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ فجع الوسط الرياضي برحيل رمز كروي ونجم لامع له حضوره وشخصيته في عالم المستديرة ناظم شاكر أرث كروي بحد ذاته وغيابه يمثل خسارة كبيرة لكرة القدم العراقية والعربية.وبين أن شاكر عانى من إصابته بكورونا ومر بمراحل معقدة كنا نمني النفس بأن يتجاوز الأزمة لكن القدر اختار له الرحيل ونحن مؤمنون بأمر الله، لافتا الى أن وجوده في تشييع جثمان الراحل هو واجب اخلاقي وانساني قبل أن يكون واجبا رياضيا.وأشار إلى أن ناظم شاكر يمثل اسطورة كروية يعز علينا أن نشيعه لمثواه الأخير قبل أوانه حيث كنا نتأمل به أن يواصل رحلته التدريبية خدمة للكرة العراقية./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل نعمة: رحيل ناظم شاكر خسارة للكرة العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل نعمة: رحيل ناظم شاكر خسارة للكرة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).