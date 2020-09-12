الحشد الشعبي يضبط صاروخين في كركوك

2020/09/12 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ضبطت قوات الحشد الشعبي صاروخين في محافظة كركوك.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان قوة من استخبارات اللواء 56 بالحشد الشعبي بالتعاون مع مكتب استخبارات وامن الحويجة نفذت عملية أمنية في محيط قرية العاكولة تمكنت خلالها من ضبط صاروخ قاذفة وصاروخ كاتيوشا"./انتهى7

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