2020/09/12 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ دعا مركز الإعلام الرقمي DMC مجلس النواب الى ادراج قانون نقابة المبرمجين على جدول أعماله خلال الفصل التشريعي الحالي من اجل اقراره وبما يسهم في دعم التحول الرقمي في البلد.وأكد المركز في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " اهمية إسراع مجلس النواب باقرار هذا القانون لكونه يهتم بشؤون شريحة كبيرة من المبرمجين ممن يعملون في القطاعين العام و الخاص، بالاضافة الى ان هذا القانون سيعزز عملية الارتقاء بقطاع الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في البلد، وبالتالي سيُسهم في تطوير صناعة الحلول البرمجية والرقمية وانظمة الحكومة الالكترونية".وشدد المركز على ان مثل هذه القوانين ستسهم في دعم التحول الرقمي في العراق والارتقاء به لمستوى يتناسب مع العصر الحالي الذي امسى يسبح في فضاء الرقمنة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة و تقنيات الحماية الرقمية، فضلا عن المساهمة في ردع الاختراقات الإلكترونية وكل مايتعلق بالعوالم الافتراضية.واوضح المركز ان مجلس النواب العراقي قد قام بالقراءة الأولى لقانون نقابة المبرمجين في يوم ٢٥ من شهر تموز من عام ٢٠١٩، بعد تبني عدد من النواب لمسودة القانون المعدة من قبل المجلس التأسيسي لنقابة المبرمجين العراقيين.يذكر ان اليوم العالمي للمبرمجين الذي يوافق يوم ١٣ ايلول ( او ١٢ في السنة الكبيسة ) قد تم اختياره لانه يوافق الرقم ٢٥٦ في ترتيب أيام السنة، حيث لهذا الرقم خصوصيته في عالم البرمجة، و هو اعلى اس للرقم ٢ اقل قيمة من عدد أيام السنة و اعلى قيمه لاصغر عنصر لبناء المعلومات في الحاسوب (البايت)، وهو يوم معترف به في العديد من دول العالم .واوضح مركز الاعلام الرقمي ان هذا اليوم هو عطلة رسمية سنوية خاصة بالمبرمجين في روسيا منذ عام ٢٠٠٩، كما ان المبرمجين في مختلف أنحاء العالم يحتفلون بهذا اليوم بطرق متنوعة، وان المبرمجين في العراق يشاركون بشكل فردي لإحياء هذا اليوم رقميا عبر منصات التواصل الاجتماعي وهم يتطلعون الى اقرار القانون من قبل مجلس النواب ./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الاعلام الرقمي يدعو مجلس النواب لاقرار قانون المبرمجين من اجل دعم التحول الرقمي في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الاعلام الرقمي يدعو مجلس النواب لاقرار قانون المبرمجين من اجل دعم التحول الرقمي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).