وفاة ضابط رفيع في ذي قار بفيروس كورونا

2020/09/12 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..نعت مديرية شرطة محافظة ذي قار ، اليوم السبت ، وفاة معاون مدير قسم مكافحة الاجرام العميد مهدي عويد اثر اصابته بفيروس كورونا .وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” معاون مدير قسم مكافحة اجرام ذي قار العميد مهدي عويد توفي جراء اصابته بفيروس كورونا […]

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