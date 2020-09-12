الشابندر: الربط السككي دون انجاز ميناء الفاو الكبير “خيانة عظمى”

2020/09/12 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..وصف السياسي العراقي والنائب السابق عزت الشابندر اية محاولة للربط السككي دون انجاز ميناء الفاو الكبير بالخيانة العظمى.واشار الشابندر في تغريدة على صفحته في موقع تويتر اليوم السبت “معالى “إدراك جميع العراقيين لمنافع و خيرات ميناء الفاو الكبير و اهمية الاسراع بتشييده”.واكد أن اية “مراوغة و تلكؤ أية حكومة عراقية ببناء هذا […]

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