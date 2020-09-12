النزاهة تكشف تلاعب بالعقود والمناقصات من قبل وزير سابق ونائب حالي

2020/09/12 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشفت هيأة النزاهة الاتحادية عن قيام وزير النقل الاسبق كاظم فنجان الحمامي في حكومة حيدر العبادي والنائب الحالي بالبرلمان العراقي في التصرف بممتلكات الشعب ومنها التلاعب بالعقود والمناقصات إبان إدارته للوزارة (2014-2018).وذكرت وثيقة صادرة عن هيئة النزاهة وجهته الى وزارة النقل / الدائرة القانونية اليوم السبت إن “قرار محكمة التحقيق المختص بقضايا هيئة […]

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