رئيس الجمهورية يعزي برحيل ناظم شاكر

2020/09/12 | 18:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان رحيل نجم الكرة العراقية ناظم شاكر يشكل خسارة لاحد الرموز الرياضية الساطعة.وقال صالح في تغريدة على صفحته في موقع تويتر اليوم السبت، “برحيل المرحوم الكابتن ناظم شاكر، تخسر الرياضة العراقية احد رموزها الساطعة، الذي قدم المنجز للوطن، وعمل بجد على تطوير الرياضة ونشر البهجة في قلوب العراقيين”.[…]

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