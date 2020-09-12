الخدمات النيابية: تحركات لهيكلة الترهل الوظيفي بالمناصب في امانة بغداد

2020/09/12 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعلنت لجنة الخدمات النيابية، السبت، عن تحركها لإعادة هيكلة امانة بغداد لما تعانيه من ترهل وظيفي بالمناصب والدرجات الخاصة ما تسبب بالفساد وتراجع الخدمات.

وقال عضو اللجنة النائب علاء صباح لـ/المعلومة/ ان “الجنة قررت خلال الفصل التشريعي الحالي فتح ملفات فساد وعمل الامانة على مصراعيه بعد تدهور الخدمات بشكل كبير في بغداد”.

واضاف انه “سبب الفساد هو الترهل الوظيفي بالمناصب والدرجات الخاصة بعد ان تجاوز عدد المدراء العامين في امانة بغداد 30 فضلا عن الوكلاء الثلاث وغيرها”، مشيرا الى ان “تلك المناصب سيتم اعادة هيكلتها وفق اطار قانوني وابعاد جميع الفاسدين”.

واوضح ان “المشاريع الوهمية والمشاريع الفاسدة جميعها ستكون على طاولة القضاء خلال الفصل التشريعي الحالي”.انتهى25و

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