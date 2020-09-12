"سامسونغ" تطرح هواتف 2021 بكاميرات تحت الشاشة

2020/09/12 | 18:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رغم أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية كانت من بين أوائل الذين كشفوا علنًا أنهم يبحثون عن تطوير كاميرا أمامية تحت شاشة هواتفهم، إلا أنهم تخلفوا عن الركب، لكن قد يكون هناك سبب وجيه لهذا التأخير.ووفقًا لتقارير ubergizmo نقلًا عن تغريدة لحساب المسرب التقني المعروف بـ Ice Universe، تُجهزّ سامسونغ أخيرًا هواتفها الجديدة من سلسلة Galaxy S21 لعام 2021 بكاميرات تحت الشاشة.وبحسب التغريدة، سيكون لدى سامسونغ ”متطلبات أكثر صرامة“ فيما يتعلق بجودة الكاميرا، وهذا سبب استغراقها وقتًا أطول في تقديم هذه التقنية للمنافسة بالأسواق.ويوضح التقرير أن تأخير الشركة المُصنعة الكورية في إنتاج الكاميرات المدمجة، يعود في الأساس إلى اطمئنانها إلى التأكد من تقديم التقنية المُعقدة لهذه العدسات على الوجه الأمثل، حيث تعد جودة الصورة التي يلتقطها مستخدم الهاتف الذكي متطلبا أساسيا للكاميرات الموجودة تحت الشاشة.في سياق آخر، طرحت سامسونغ مؤخرًا أرخص شاشة مزودة بتقنيات عرض قوية وجودة 8K الأقوى في السوق.وتأتي الشاشة الجديدة مزودة بتقنيتي HDR10 + وFreeSync، وهي مزامنة تكيفية تدعم معدل تحديث متغير، إلى جانب تحديث 8K AI .كما تعد جودة 8K واحدة من أكثر التقنيات إثارة في عالم العرض والصوت والصورة بالمقارنة بجودة 4K؛ والتي من شأنها الانتقال بالصور المتحركة إلى مستوى جديد، خاصة عند دمجها مع ميزات أخرى مثل HDR10 +.Mohameed

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