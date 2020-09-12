الموقف الوبائي.. بغداد تأبى التنازل عن الصدارة وواسط تحصد اعلى حالات شفاء

2020/09/12 | 18:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تستمر العاصمة بغداد بتصدر الموقف الوبائي لكورونا في العراق حيث سجلت اليوم السبت 1158 اصابة جديدة، فيما حصدت محافظة واسط اعلى رقماً في حالات الشفاء بحسب البيان الوزاري.وسجلت بغداد اليوم، 1158 اصابة جديدة بكورونا موزعة {514 الرصافة، 585 الكرخ، 59 مدينة الطب}، فيما تصدرت البصرة الموقف بعد العاصمة بتسجيل 271383 حالة جديدة، ثم واسط بـ362 اصابة.كما تصدرت العاصمة مؤشر حالات الشفاء من كورونا بعد تسجيلها 993 حالة شفاء توزعت {الرصافة 411، الكرخ 502، مدينة الطب 80}، تليها محافظة واسط بتسجيل 373 حالة، والمثنى 313 حالة شفاء جديدة.اما حالات الوفيات بكورونا فقد تصدرت بغداد الموقف بتسجيل 10 وفيات توزعت {الرصافة 4، الكرخ، 4، مدينة الطب 2}، ثم النجف الاشرف بـ7 وفيات و6 في دهوك.واعلنت وزارة الصحة والبيئة اعلنت، السبت، تسجيل 4106 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و3887 حالة شفاء و60 حالة وفاة.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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