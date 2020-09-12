بالتزامن مع اليوم العالمي لمنع الانتحار.. أرقام مرعبة وارتفاع المؤشرات

2020/09/12 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ سرى جياد /سجلت منظمة حقوق الإنسان تزايدا في حالات الانتحار بصورة تثير القلق حيث وصلت إلى 258حالة تتراوح بين 128ذكور 130اناث بين شنق وطلق ناري اوتناول للسم وغيرها طرق. ولم تسلم الصحة النفسية من عواقب جائحة كورونا التي يمر بها العالم فزادت الاضطرابات والازمات وحالات الاكتئاب واسهمت بتوليد التفكير الانتحاري لدى كثيرين مما يضعنا […]

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