2020/09/12 | 18:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

كشفت وزارة الموارد المائية، السبت، عن وجود تجاوزات على ضفاف الانهر من قبل جهات متنفذة لتشييد مطاعم وقاعات مناسبات في بغداد وبابل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب لـ/المعلومة/ ان “وزارة الموارد تقوم بحملة موسعة لإزالة التجاوزات على ضفاف الانهر على طول مجرى نهري دجلة والفرات في عموم البلاد”.

واضاف ان “ما يعيق عمل الوزارة برفع التجاوزات هو وجود بعض المشيدات المطاعم والقاعات الخاصة بالمناسبات التابعة لجهات متنفذة خاصة في بغداد وبابل”.

واوضح ان “فرق الموارد المائية تعرضت للضرب في بعض الحملات خلال رفع التجاوزات”، لافتا الى ان “تم الاتفاق مع القوات الامنية بمرافقة فرق الموارد المائية خلال حملات رفع التجاوز على ضفاف الانهر”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد تكشف عن تجاوز متنفذين لتشييد مطاعم وقاعات على ضفاف الانهر ببغداد وبابل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد تكشف عن تجاوز متنفذين لتشييد مطاعم وقاعات على ضفاف الانهر ببغداد وبابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).