شركاء. - سعاد محمد

2020/09/12 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعاد_محمد للشّوكِ وجهةُ نظرٍ أخرى منافيةٌ للوردِتعفُّ عن ذكرِها الأهداب من قالَ إنَّ الماءَ لا يطعنُهُ ماء؟!تتدرّبُ فينا الصّحارى منذُ الهبوطِ الأوّلِ؛والغرابِ الأوّلِ؛ والدّمِ المغشوشِ على شفةِ ذاكَ الجبِّ الشّهيرفلنقرَّ,إذاً,بأنَّ عطشَنا البذيءَ هو بستانيُّ أرواحِنا!فاللّيلُ يقلعُ من سهولِه النّجومَ لأنّها تعكّرُ صفاءَه! ترجّنا الانبعاثاتُ..و بقدسيّةِ الطّلْقِ ......





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