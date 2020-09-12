2020/09/12 | 18:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت ايران عن تنفيذ حكم الإعدام بحق بطل المصارعة ، نافيد أفكاري، صباح السبت.وقال رئيس المحكمة العليا في محافظة فارس كاظم موسوي: “تم تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق نافيد أفكاري صباح السبت بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبإصرار من عائلة القتيل حسن تركمان على تنفيذ الحكم”.وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكما بإعدام البطل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تنفذ حكم الإعدام بحق بطل المصارعة المتهم بالقتل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تنفذ حكم الإعدام بحق بطل المصارعة المتهم بالقتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).