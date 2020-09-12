الأسبوع المقبل .. نانسي عجرم في حفلة على “تيك توك”

2020/09/12 | 18:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعلنت النجمة نانسي عجرم عن الموعد الجديد لحفلها الأونلاين عبر تطبيق “تيك توك”، والذي كان قد تم تأجيل عرضه بسبب الأوضاع التي حلّت في لبنان.وستطلّ نانسي عجرم على جمهورها مساء 18 أيلول الجاري من موقع خاص بالعاصمة بيروت، دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدة الحفل من خلال بثّ حصري […]

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