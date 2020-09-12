بالوثيقة.. المالية توافق على استحداث 2500 درجـة وظيفيـة لذوي المهن الطبية

2020/09/12 | 18:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وافقت وزارة المالية، على استحداث 2500 درجـة وظيفيـة لاستكمال التعيينات المركزية لذوي المهن الطبية والصحية.

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