العراق الوجهة الأولى للخضراوات الإيرانية.. أكثر من 100 مليون دولار خلال 5 أشهر

2020/09/12 | 18:37 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اعلنت دائرة الكمارك الإيرانية، السبت، حجم صادرات الخضروات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، فيما أشارت إلى أن العراق استورد من إيران بما تزيد قيمته عن 109 ملايين دولار.

وقال المتحدث باسم دائرة الجمارك الايرانية سيد روح الله لطيفي في تصريح صحافي، إن "حجم صادرات انواع الخضروات الايرانية خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار 2020) بلغ مليونا واحدا و94 الفا و539 طنا وبما يعادل 241 مليونا و16 الفا و512 دولارا".

وأضاف، أن "ايران خامس أكبر دولة عالميا في مجال تصدير الخضروات والموردة الاولى على صعيد المنطقة"، مبيناً أن "معظم الدول المجاورة تستورد الخضروات الايرانية".

وتابع، أنه "نظرا للبرامج التي وضعت من اجل تطوير صادرات هذا المنتج في البلاد، وبما يشمل خدمات التعليب والتخزين المناسبة الى جانب توفير خدمات النقل السريع، فقد ادت هذه الخطط الى زيادة ملحوظة في صادرات الخضورات الايرانية خلال العام الحالي".

وأشار إلى أن "37 دولة في انحاء العالم مثل بريطانيا وكندا واستراليا واذربيجان والمانيا وروسيا وكازاخستان وبولندا وقطر وتركيا والنرويج وعمان والعراق، استوردت الخضروات الايرانية بانواعها، وان العراق شكل الوجهة الرئيسية لهذا المنتج باستيراده ما يزيد عن 109 ملايين و511 الفا و799 دولار، وجاءت بعده الامارات وسلطنة عمان".

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