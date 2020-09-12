رغم استئناف النشاط.. الانيق يوقف تدريباته حداداً على ناظم شاكر

2020/09/12 | 18:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

قررت ادارة نادي الطلبة، ايقاف تدريبات فريق الكرة حداداً على روح المدرب الراحل ناظم شاكر.

وقال المنسق الاعلامي للنادي وائل العنزي لـ /المعلومة/ ان “ادارة نادي الطلبة، ورغم استئناف النشاط الرياضي، الا انها قررت ايقاف التدريبات”.

واضاف ان “التدريبات ستتوقف لمدة ثلاثة ايام حدادا على رحيل الكابتن ناظم شاكر رحمه الله اثر تداعيات اصابته بوباء كورونا”.

وتوفي شاكر يوم انس اثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.انتهى/ 25 ل

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