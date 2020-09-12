حزب الله اللبناني يصدر بياناً بشأن تطبيع البحرين مع إسرائيل

2020/09/12 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان حزب الله اللبناني، اليوم السبت، خطوة البحرين في الإعلان عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، فيما رأى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الانتقال من العلاقات السرية مع تل أبيب إلى العلنية.

وقال حزب الله في بيان اطلعت عليه “تقدم” اننا “في الوقت الذي ندين فيه بشدة خطوة البحرين في الإعلان عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، فاننا نعتقد أن هذه الخطوة تأتي في سياق الانتقال من العلاقات السرية مع تل أبيب إلى العلنية”.

واضاف في بيانه، ان “كل المبررات التي يسوقها هؤلاء الحكام المتسلطون لا يمكن أن تبرر هذه الخيانة العظمى والطعنة المؤلمة للشعب الفلسطيني وقضايا الامة العادلة”، مبينا ان “الرد على هذه الخطوات الخيانية التي قام بها حكام الإمارات والبحرين هو من قبل الشعوب العربية والاسلامية الحرة وخصوصا الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وسائر حركات المقاومة في المنطقة”.

واكد، ان “الرد سيكون من الحركات المتمسكة بحق الشعب الفلسطيني وبتحرير أرضه كاملةً والرافضة لكل أشكال التطبيع والتعاون مع هذا الكيان الغاصب، والتي سيكون النصر حليفها بإذن الله”.

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