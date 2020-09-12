مازيراتي MC20 أبواب مجنّحة

2020/09/12 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشفت عملاقة السيارات الرياضية الإيطالية «مازيراتي» عن سيارتها الخارقة الجديدة «مازيراتي MC20»، التي وصفتها وكالة «بلومبيرغ» الأميركية بأنها تحفة هندسية، تجمع بين الأداء الخارق والرفاهية والفخامة، حيث ستكون أبوابها على شكل أجنحة، تمنح السائق والراكب دخولاً سهلاً.وبحسب الوكالة، جاء هيكل السيارة الخارجي في تصميم رياضي ليناسب الجزء الميكانيكي، وشكله انسيابي طويل مزود بفتحات […]

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