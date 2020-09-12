بوب وودوارد يكشف عن إصرار ترامب على قتل سليماني رغم تحفظات مستشاريه

2020/09/12 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..حاول اثنان من كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب يائسين منعه من اغتيال المسؤول العسكري الإيراني الأعلى رتبة، الجنرال قاسم سليماني، في الأيام التي سبقت الضربة في 3 كانون الثاني، وفقاً لكتاب الصحافي المخضرم بوب وودوارد “الغضب”.وأفاد وودوارد في الكتاب الذي من المقرر إصداره، الثلاثاء، المقبل.أن ترامب اخبر في 30 كانون الاول، سيناتور […]

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