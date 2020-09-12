العمليات المشتركة تكشف النتائج الاولية لعمليات فرض القانون

2020/09/12 | 18:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، استمرار الأجهزة الأمنية في عمليات فرض القانون وملاحقة المطلوبين، فيما أشارت إلى أن هذه المناطق شهدت استقراراً ام...

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