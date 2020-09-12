الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن طائرة المساعدات الى السودان

2020/09/12 | 18:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الخارجية العراقية، السبت، بيانا بشأن طائرة المساعدات العراقية للسودان....

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