تعليق من التحالف الدولي في ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر

2020/09/12 | 18:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت قوات التحالف الدولي في العراق استعدادها لتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف تنظيم داعش في حال طُلب منها ذلك، مضيفة أن جميع تحركاتها تتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد، واين ماروتو، إن "التحالف الدولي ملتزم بهزيمة تنظيم داعش ومنع الإرهابيين من القيام بنشاطاتهم، ويواصل التزامه بدعم الشركاء في العراق وسوريا".

وأضاف، "سنواصل تقديم النصائح حول تخطيط العمليات، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وعندما يتم الطلب منا لشن ضربات جوية، فإننا نقوم بذلك، ..



نحن نعمل مع الحكومة العراقية، وجميع تحركاتنا تتم بالتنسيق معها".

وتطرق ماروتو إلى الدور الذي لعبته هجمات الحادي عشر من سبتمبر في تعزيز مشاركة المجتمع الدولي في الحرب ضد الإرهاب.

وقال في هذا الشأن "كان لتلك الهجمات تأثير علينا، نحو 80 دولة صممت على محاربة الإرهاب لضمان عدم حدوث مثل تلك الهجمات مرة أخرى".

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، الأربعاء، الماضي خفض قواتها في العراق، بمقدار النصف من حوالى 5200 إلى 3000 جندي خلال شهر سبتمبر الجاري.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي من بغداد "بعد الاعتراف بالتقدم الكبير الذي أحرزته القوات العراقية والتشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية وشركائنا في التحالف، قررت الولايات المتحدة خفض وجودها العسكري في العراق".

وبحلول أواخر عام 2018، كان هناك ما يقدر بنحو 5200 جندي أميركي في العراق، وكانوا يشكلون الجزء الأكبر من قوات التحالف البالغ عددها آنذاك 7500، حسب مسؤولين أميركيين.

وخفضت الولايات المتحدة حجم قواتها في الأشهر الأخيرة.

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