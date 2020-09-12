الحرس الثوري : على حاكم البحرين أن ينتظر الانتقام الشديد من مجاهدي القدس

2020/09/12 | 18:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- علق الحرس الثوري الإيراني على الاتفاق المعلن يوم أمس بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإسرائيل.وقال الحرس الثوري الإيراني بحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية في بيان له اليوم السبت إن “على حاكم البحرين (الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة) أن ينتظر الانتقام الشديد من مجاهدي القدس والشعب المسلم والغيور لهذا البلد”.واضاف البيان […]

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