“أبل” تبدأ إنتاج AirTags للعثور على المفقودات

2020/09/12 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- خلال الأشهر الماضية، خرجت الكثير من التقارير والشائعات، تقول إن عملاقة التكنولوجيا الأميركية «أبل» تعمل على منتج جديد تماماً، يسمى «إير تاغز AirTags»، يساعد المستخدمين على تحديد موقع العناصر المفقودة منهم، مثل المفاتيح والحافظات، باستخدام أجهزة «آيفون» الخاصة بهم.ولكن، بحسب موقع «بيزنس إنسايدر»، يبدو أن هذه الشائعات أثبتت صحتها، وأن هذا المنتج دخل […]

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