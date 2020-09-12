أمانة بغداد تحسم الجدل في بناء الاراضي الزراعية

2020/09/12 | 19:00 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغدداد:كالفرات نيوز} حسمت أمانة بغداد، السبت، الجدل بشأن بناء الاراضي الزراعية في العاصمة.





وقال المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة {للفرات نيوز} ان" الامانة لم تسمح ببناء الاراضي الزراعية منذ عدة سنوات، وفي حال بنيت نقوم بازالتها على الفور بالتعاون مع القوات الامنية المكلفة بمنع البناء ودخول المواد الانشائية الى تلك الاراضي".

وعزا اسباب ذلك الى" القرار المتخذ من قبل امانة بغداد بمنع اي تجاوز على الاراضي الزراعية".

فيما اشار هبد الزهرة الى، ان" البناء العشوائي في الاراضي الزراعية تحدث في المناطق المفتوحة مثل معسكر الرشيد والدورة والغزالية".

ولفت متحدث الامانة الى ان" الاراضي الزراعية التي شيدت عليها دور قديماً لا شأن لنا بها؛ لكننا نمنع اي بناء جديد".

وفاء الفتلاوي

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