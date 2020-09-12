2020/09/12 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تحالف القوى العراقية من الانسحاب الأميركي من العراق، قائلا ان الانسحاب سيترك فراغا كبيرا.

وقال التحالف ان بقاء او انسحاب القوات الاميركية من العراق هو بموافقة الحكومة العراقية، معربا عن أمله بأن لا يكون هذا الانسحاب خطوة الى الوراء لوضع العراق تحت تجربة جديدة كما حدث سابقا عندما انسحبت القوات الاميركية ودخل داعش.

وأضاف، على القوات الاميركية ان تتحمل مسؤولية انسحابها إذا ما وقع هناك خرق او كان هناك سيناريو يراد ان يطبق، مشيرا الى ان على الحكومة العراقية ان تعي جيدا ان انسحاب القوات الاميركية سيترك فراغا كبيرا من ناحية الاستشارة والتدريب وتشخيص حركة العدو من عصابات داعش وغيرها، لذلك عليها ان تغلق هذه الثغرة وعليها تغطية هذا الفراغ والعمل على توفير الأمن والأمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى العراقية: الانسحاب الأميركي من العراق سيترك فراغا كبيرا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى العراقية: الانسحاب الأميركي من العراق سيترك فراغا كبيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).