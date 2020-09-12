قصف تركي يدمر قرية بمحافظة دهوك ويحولها الى رماد

2020/09/12 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

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أظهر مقطع مصور لإحدى القرى بمحافظة دهوك، حجم الضرر الذي ألحقه قصف نفذته الطائرات التركية.

وذكرت مصادر محلية ان قصفا للطيران الحربي التركي، أدى الى تدمير قرية تابعة لناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك واحتراقها بشكل كامل، إضافة الى تسببه بأضرار كبيرة بالبساتين والأراضي الزراعية القريبة من القرية، والتي تحولت الى رماد حسب وصف السكان المحليين.

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