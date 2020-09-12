ابن عاق يقتل والده.. مكافحة إجرام بغداد تقبض على مرتكب الجريمة وشريكه

2020/09/12 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، عن تفاصيل جريمة غامضة، إضافة الى ملابسات تمكنها من القبض على الجناة.

وذكرت المديرية في بيان، ان قوة من مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ، باشر بالتحري وجمع المعلومات حول الاشخاص المشتبه بهم، وجمع تصوير الكاميرات التي اوصلت الى المتهم، والذي اعترف بعد إلقاء القبض عليه ومن خلال التعمق بالتحقيق معه بقتل والده، بالاتفاق والاشتراك مع متهم آخر موقوف بقضية أخرى.

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