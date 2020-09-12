عالم الطبيعة البريطاني ديفيد أتنبوروه: البشرية أمام خطر أوبئة جديدة

2020/09/12 | 19:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – حذر عالم الطبيعة البريطاني الشهير ديفيد أتنبوروه البشرية من خطر مواجهة المزيد من الأوبئة الفتاكة إذا لم تجهد لتوفير حماية أفضل للأجناس المهددة، على ما ورد في وثائقي جديد تبثه “بي بي سي” الأحد.وفي الفيلم الجديد بعنوان “إكستنكشن: ذي فاكتس”، لا يكتفي العالم البريطاني بعرض التبعات المدمرة للأنشطة البشرية على […]

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