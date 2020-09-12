صدمة في مقبرة النجف.. أسر ضحايا كورونا يفاجأون بجثث أجانب في قبور مفقوديهم (فيديو)

2020/09/12 | 19:03 - المصدر: NRT عربية

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منذ 1 ساعة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف ذوو أحد ضحايا فيروس كورونا المدفونين في مقبرة النجف، عشوائية عمليات الدفن ووفق سياقات "غير شرعية" بلا متابعة حكومية او دينية لهذا التخبط في اداء مراسيم الدفن.

وأظهر تسجيل مصور حصل "ديجيتال ميديا ان ار تي" على نسخة منه اليوم، (12 أيلول 2020)، فشل ذوي أحد ضحايا فيروس كورونا المدفونين في مقبرة النجف، بالعثور على جثة والدهم الذي توفي في محافظة البصرة ونقل إلى مقبرة النجف مباشرة دون أن يسلم إليهم، رغم ان شاهد القبر يحمل اسمه ورقمه، وفق شهادة أحدهم.

ويقول آخر: "حفرنا ثلاثة قبور بحثا عن الجثة ولم نجدها"، فيما يشير ثالث إلى أن عمليات الدفن التي جرت في المقبرة "غير شرعية"، حيث يظهر المقطع المصور صندوقا خشبيا يضم جثمان أحد الضحايا، وقد دفن على مقربة من سطح الأرض وهيل عليه التراب مباشرة.

وهاجم ذوو المتوفي، الحكومة والجهات الدينية المسؤولة عن عمليات الدفن، ووجهوا إليهم اتهامات "بممارسة الغش عبر عمليات دفن غير شرعية".

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