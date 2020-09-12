2020/09/12 | 19:05 - المصدر: عين العراق

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الأنبار..



إحباط هجوم دموي ضد قوات الأمن

افاد ناصر الغنام، قائد عمليات الانبار، يوم السبت، بقيام قوة من العمليات بتدمير عجلة مفخخة تابعة لتنظيم داعش، فيما اشار الى ان العجلة كانت تستهدف القوى الامنية.

وقال الغنام في بيان صادر من عمليات الانبار، ان "قوة من لواء ٥٣ الفرقة ١ دمرت عجلة مفخخة لعصابات داعش كانت مهيئة لاستهداف قواتنا الامنية"، مشيرا الى ان العملية جرت في اثناء القيام "بواجب شمالي منطقة الصكار".





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