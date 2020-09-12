الشابندر يشن هجوما 'عنيفا' على المفرطين بحقوق العراق في ميناء الفاو الكبير

2020/09/12 | 19:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعتبر السياسي المستقل عزت الشابندر ان أي مسؤول يوافق على خارطة الربط السككي دون ان تبدأ بميناء الفاو الكبير هو مرتشي يتوجب فضحه وأن تلكؤ أي حكومة ببناء هذا المشروع يعد خيانة عظمى.

وقال الشابندر في نص تغريدة له على "تويتر" تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (12 ايلول 2020) انه " مع إدراك جميع العراقيين لمنافع و خيرات ميناء الفاو الكبير و اهمية الاسراع بتشييده ، نقول كلمتين لا تفصيل لهما :

- مراوغة و تلكؤ أية حكومة عراقية ببناء هذا المشروع خيانة عظمى .

- اي مسؤول يوافق على خارطة الربط السككي دون أن تبدأ بالفاو الكبير هو مرتشي يتوجب فضحه".

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