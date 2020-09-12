عقب زيارة الكاظمي.. المالية النيابية تحدد 3 مشاكل رئيسية مع إقليم كوردستان

2020/09/12 | 19:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حددت اللجنة المالية النيابية، ثلاث مشاكل رئيسية في إقليم كوردستان، معربة عن أملها في نجاح زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في حلها.

وكتب عضو اللجنة النائب، محمد صاحب الدراجي، عبر حسابه في "تويتر" تغريدة تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (12 أيلول 2020): "نتمنى ان تكون زيارة السيد رئيس الوزراء لإقليم كردستان ناجحة.



وان تحل ثلاث مشاكل رئيسية:

1-بيع نفط الإقليم عن طريق الحكومة المركزية.

2-السيطرة على المنافذ الحكومية وتوحيد الإجراءات.

3-استرداد أموال مصرف TBIمبلغ 4 مليار دولار التي استحوذت عليها حكومة الإقليم من فروعه في أربيل سليمانية".

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