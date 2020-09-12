2020/09/12 | 19:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ يحتفل جمهور القيصر كاظم الساهر ، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ63 ، ليتصدر هاشتاج #ميلاد كاظم الساهر، وهاشتاج أخر باسم #كاظم الساهر، قائمة التريندات بموقع التغريدة القصيرة تويتر، على مستوي الوطن العربي .وأغدق محبي القيصر، موقع تويتر ، برسائل التهنئة والحب ، إحتفالا بعيد ميلاده ، مرفقة بها صورا له ، ومقاطع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. “عن مشاركته فى فيلم ومسلسل”ورسائل الجمهور كاظم الساهر فى عيد ميلاده الـ63) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. “عن مشاركته فى فيلم ومسلسل”ورسائل الجمهور كاظم الساهر فى عيد ميلاده الـ63) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).