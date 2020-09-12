العراق: تسجيل 60 وفاة و4106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/09/12 | 19:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة عن حصيلة الإصابات والوفيات، الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار بيان للوزارة الى تسجيل ستين حالة وفاة، وأربعة آلاف ومئة وست إصابات بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات الى سبعة آلاف وتسعمئة وإحدى وأربعين، ومجمل عدد الإصابات الى مئتين وستة وثمانين ألفا وسبعمئة وثمان وسبعين إصابة، فيما أكدت الوزارة تماثل ثلاثة آلاف وثمانمئة وسبعة وثمانين مريضا للشفاء، وهو ما يرفع حصيلة المتعافين الى مئتين وواحد وعشرين ألفا ومئتين وثلاث وثمانين حالة.

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