وقفة احتجاجية لناشطي الموصل رفضا لضم الحضر والبعاج لدائرة المدينة الانتخابية

2020/09/12 | 19:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم العشرات من ناشطي مدينة الموصل، وقفة احتجاجية في ساحة صقور الحضر، رفضا لمحاولات ضم قضاءي الحضر والبعاج لدائرة الموصل الانتخابية لغايات وصفوها بالسياسية.

وطالب الناشطون بأن تكون الموصل دائرة انتخابية واحدة لتفادي التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين، بالإضافة إلى ضمان وجود ممثلين حقيقيين لهم في البرلمان وعدم تهميشهم مرة أخرى.

وتأتي هذه الردود الشعبية الغاضبة بعد أيام من تسريبات تتحدث عن محاولات تسعى لها جهات سياسية لضم قضاءي البعاج والحضر لدائرة الموصل الانتخابية، بهدف إجراء تغييرات إدارية وديموغرافية لتحقيق مكاسب انتخابية.

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