انخفاض قياسي للريال الإيراني مقابل الدولار

2020/09/12 | 19:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت العملة الإيرانية، السبت، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، حيث تراجعت قيمة الريال بنسبة 30 بالمائة منذ يونيو، نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

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