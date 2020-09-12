وزير العمل: شريحة مهمة ستحصل على رواتبها خلال الأشهر المقبلة وسقف أعلى لرواتب الرعاية

2020/09/12 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم السبت (12 أيلول 2020)، ان وزير المالية، وعد بإضافة رواتب ذوي الإعاقة الى موازنة ما تبقى من عام 2020، فيما أشار الى ان الوزارة تعمل على إضافة 600 ألف عائلة الى قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية.وبين الركابي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "وزارته قدمت دراسة دقيقة تتضمن الحاجة الفعلية لرعاية 600 ألف عائلة، وصرف رواتب ضمن السقف الأعلى للرعاية الاجتماعية التي حدود 420 الف دينار، بدلاً من 225 الف دينار التي تصرف لهم في الوقت الحالي".وأضاف انه "وخلال استضافته داخل مجلس النواب اكد على ضرورة تطبيق قانون 11 لسنة 2014 بسقفه الأعلى، في التعامل مع سلم رواتب المحتاجين".وبخصوص إشكالية المعين المتفرغ، قال الوزير ان "الدولة العراقية تنظر الى ذوي الإعاقة على انهم حلقة زائدة لا يمكن الاستفادة منهم، ولكني أرى وجود طاقات كبيرة بين هذه الشريحة التي تعاني الإهمال الدائم من قبل الوزارات العراقية".ومضى "وزير المالية وعد بانه سيطلق رواتب ذوي الإعاقة خلال اشهر ما تبقى من موازنة 2020، والتي ستقر في البرلمان خلال الأسبوع الجاري".

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