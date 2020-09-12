بغداد اليوم تنشر النص المقترح لموازنة 2020

2020/09/12 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر بغداد اليوم النص المقترح لمشروع قانون موازنة 2020 المقدم من قبل الحكومة>

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وكشف مصدر نيابي ، السبت 12 أيلول 2020، تفاصيل خاصة عن موازنة 2020 التي يعتزم البرلمان مناقشتها بعد اقرارها من قبل الحكومة وخاصة ما يتعلق بالتعيينات وإجازة الـ 5 سنوات ومكافأت نهاية الخدمة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم ) إن "المادة(12/ ثانيا) تنص على أن: تحتفظ المؤسسات الخدميةالممولة ذاتيا بشواغر حركة الملاك لتثبيت العقود حسب الاسبقية".

واضاف إن المادة(21/ ثالثا) تتضمن: تخصيص 50٪ من ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات التي تتواجد فيها تلك المنافذ".

وتابع إن المادة(32/ ثانيا) تنص على أنه :يحق للمتعاقد باجر يومي إنهاء عقده مقابل مكافأة مالية براتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة".

واشار الى ان المادة(32) تتضمن كذلك تفعيل اجازة ال 5 سنوات براتب اسمي ومازاد عن ال5 سنوات بدون راتب.

ولفت إلى أن المادة(37) تنص على: صرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق على أن لا تتجاوز الدفعة الواحد على (10) مليون دينار".

وكشف إن المادة (46) تؤكد على اطلاق أوامر احتساب الشهادات أثناء الخدمة وتعديل العنوان والدرجة الوظيفية والعلاوات والترفيعات.

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