الموازنة العامة : تفعيل اجازة الخمس سنوات براتب اسمي

2020/09/12 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت اللجنة المالية النيابية :" ان المادة(٣٢) من موازنة(2020)، تتضمن تفعيل اجازة الـخمس سنوات براتب اسمي ، ومازاد عن الخمس سنوات بدون راتب"./انتهى5

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