الموازنة العامة : صرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق

2020/09/12 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت اللجنة المالية النيابية ان موازنة(2020 ) تتضمن في المادة(37)، صرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق على ان لا تتجاوز الدفعة الواحدة (١٠) ملايين دينار./انتهى5

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