موازنة(2020 ) : اطلاق اوامر احتساب الشهادات اثناء الخدمة وتعديل العنوان والدرجة الوظيفية والعلاوات والترفيعات

2020/09/12 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية عن تفاصيل موازنة(2020 )، منها المادة(46) المتعلقة باطلاق اوامر احتساب الشهادات اثناء الخدمة وتعديل العنوان والدرجة الوظيفية والعلاوات والترفيعات./انتهى5

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