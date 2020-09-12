عنصر أمني يعيد مبلغ 10100 دولار لمواطن أنباري فقدها في نقطة السيطرة

2020/09/12 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعادت السلطات الأمنية في محافظة أربيل، مبلغا من المال الى مواطن من محافظة الانبار، كان قد فقده أثناء دخوله المحافظة.

وكان المواطن قد أبلغ الجهات الأمنية بفقدان مبلغ عشرة آلاف ومئة دولار، بعد وصوله الى المدينة مع عائلته بقصد إجراء عملية جراحية لزوجته، فيما أكدت الجهات الأمنية، ان أحد أفراد نقطة السيطرة في مدخل المحافظة، كان قد عثر على المبلغ على الأرض، وسلمه للجهات المعنية التي أعادته بدورها للمواطن.

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