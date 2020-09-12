أزمة الديوانية: تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي لجميع ايام الاسبوع

2020/09/12 | 19:31 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اصدرت خلية الازمة في محافظة الديوانية، السبت، 9 مقررات جديدة بينها تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي.





وذكرت الخلية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" انها قررت عدة فقرات للحد من تفشي جائحة كوفيد 19 في المحافظة تتلخص بما يلي:-

1) تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة فجرا لجميع أيام الأسبوع.

2) يخول مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية بتقدير نسبة دوام موظفيهم على ألا تقل عن ٥٠٪، بما يضمن تمشية وإنجاز معاملات المواطنين دون تزاحم، مع مراعاة إجراءات السلامة والوقاية للموظفين والمراجعين على حد سواء، وبخلاف ذلك يحاسب مدير الدائرة المقصرة.

3) التشديد على تطبيق الاجراءات الصحية الصادرة عن خلية الازمة في محافظة الديوانية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي الاحترازي والاجتماعي في المؤسسات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأسواق والمحال التجارية والمولات.

4) تحديد موعد يوم غد الاحد لاجتماع اللجنة الفرعية المشكلة بموجب قرار خلية الازمة لعقد اجتماع تشاوري بين أعضائها للخروج بتوصيات لتعزيز إجراءات الوقاية من جائحة كوفيد ١٠ في المحافظة.

5) دعوة الأوقاف السني والشيعي والصابئة المندائيين والديانات الأخرى الى توجيه خطباء وأئمة المساجد والحسينيات والمعابد لنشر الوعي الصحي والثقافي واهمية الاجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء في المحافظة خاصة خلال شهري محرم وصفر.

6) التزام جميع الوحدات الإدارية التابعة الى المحافظة بجميع القرارات الصادرة عن خلية الازمة.

7) حجز الاجهزة الأمنية للسيارات المخالفة للتعليمات الخاصة بارتداء الكمامات او عدم الالتزام بالعدد المحدد في التعليمات الصادرة خلال الحظر الجزئي، ويعتبر سائق المركبة مسؤولا عن المخالفة سواء كانت حكومية او خصوصي.

8) دعوة المؤسسات الإعلامية لنشر الوعي الثقافي من خلال البرامج والتقارير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين اثناء إقامة الشعائر الحسينية في المواكب.

9) تهيئة القاعات الامتحانية وتجهيزها بمعدات الوقاية (الكمامات، الكفوف، المعقمات)، وتعفيرها بشكل دوري، لتمكين الطلبة من أداء الامتحانات الوزارية، ومنع الطلبة من دخول المركز الامتحاني بغير ارتداء الكمامات.

وفاء الفتلاوي

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