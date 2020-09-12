عمليات الانبار: تفجير عجلة مفخخة شرق الرطبة

2020/09/12 | 19:31 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن نصار الغنام، السبت، عن تفجير عجلة مفخخة شرق الرطبة.





وقال الغنام في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" قوة من لواء 53 الفرقة 1 تدمر عجلة مفخخة لعصابات داعش شمال منطقة الصكار شرق الرطبة كانت مهيئة لاستهداف قواتنا الامنية".

وفاء الفتلاوي

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