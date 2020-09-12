عالمة فيروسات تهرب من الصين وتؤكد تورط بلادها بإنتاج فيروس كورونا والتعتيم على انتشاره

2020/09/12 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خبيرة صينية بمجال علوم الفيروسات، عن معلومات صادمة بشأن قيام بلادها بإنتاج فيروس كورونا، والتكتم على انتشاره خلال بدايات ظهوره.

وأكدت المتخصصة بعلوم الفيروسات “لي مينغ يان”، في تصريح عقب فرارها من الصين، ان سلطات بلادها كانت على علم ببدء تفشي الفيروس، قبل وصوله الى باقي أنحاء العالم، لكنها تعمدت التعتيم على ذلك، لافتة الى أنها ستكشف في وقت قريب عن أدلة تظهر تورط السلطات الصينية بإيجاد الفيروس في مختبرات مدينة ووهان.

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