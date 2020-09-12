الفيفا ينعى ناظم شاكر: كان لاعبا ومدربا ونجما للمنتخب في كأس العالم 1986

2020/09/12 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، المدرب واللاعب الدولي ناظم شاكر الذي توفي أمس الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد الدولي في برقية تعزية نشرها على موقعه في تويتر، أن الفقيد كان لاعبا ومدربا وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم عام ألف وتسعمئة وستة وثمانين، معربا عن تعازيه للشعب العراقي وعائلة الراحل وأصدقاء النجم الدولي السابق.

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