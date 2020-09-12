“أسترا زينيكا” وجامعة أوكسفورد تستأنفان اختبارات لقاحهما ضد كورونا

2020/09/12 | 19:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

أعلنت شركة “أسترا زينيكا” البريطانية السويدية لإنتاج الأدوية اليوم السبت، عن استئناف اختبارات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تعمل على تطويره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

وأكدت الشركة في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أن الاختبارات السريرية للقاح الذي يحمل اسم AZD1222 استؤنفت بعد أن أكدت الوكالة التنظيمية البريطانية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) سلامتها.

وأعلنت الشركة في السادس من سبتمبر تعليق اختبارات اللقاح في جميع الدول، بهدف السماح للجان المستقلة والهيئات التنظيمية الدولية المختصة بمراجعة البيانات الخاصة بسلامة الاختبارات، مبدية حرصها على سلامة المتطوعين المشاركين في الاختبارات.

وأفادت تقارير إعلامية بأن تعليق الاختبارات في مراحلها المتقدمة جاء بسبب ظهور مضاعفات خطيرة لدى أحد المتطوعين في المملكة المتحدة.



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